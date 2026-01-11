У КМВА розповіли деталі, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Києві?
Повітряну тривогу у Києві оголосили о 01:08 11 січня. А терор області почався ще звечора.
Після опівночі Повітряні сили тричі попереджали про загрозу для Київщини:
- летіла група БпЛА з півдня Чернігівщини на Київщину,
- БпЛА на Бориспіль,
БпЛА на Бориспіль, Вишеньки, Васильків.
О 01:09 влада Києва повідомила, що у місті є загроза ворожих ударних дронів.
Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги,
– написали у КМВА уже о 01:22.
За кілька хвилин, о 01:35, гучно було і в області.
У КОВА повідомили, що також працює ППО.
"У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", – нагадали там.
Що відомо про атаку на область?
Вперше за вечір повітряну тривогу у Київській області оголосили о 19:42. Першими до столичного регіону направлялися безпілотники з Чернігівщини.
Спершу вибухи пролунали о 20:13. В ОВА писали, що в області працювали по ворожих цілях сили ППО.
Вранці 10 січня російські БпЛА також атакували Київську область, працювала ППО.