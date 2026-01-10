Если в вашей области раздается воздушная тревога, находитесь в укрытиях. Где движутся российские "Шахеды", следит 24 Канал.

Где летят "Шахеды"?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

20:04, 10 января

БпЛА на севере Киевщины – курс западный.

19:49, 10 января

БпЛА на юго-западе Черниговщины, курс – юго-западный (Киевщина).

19:15, 10 января

Черниговщина – БпЛА курсом на Олышевку, Батурин, Нежин, Носовку.

18:41, 10 января

  • БпЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.
  • Черниговщина – группа БпЛА курсом на Мену.
18:28, 10 января

Днепропетровщина – БпЛА мимо Шахтерского, курсом на Павлоград.