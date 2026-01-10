Это не первое временное перемирие возле Запорожской АЭС. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

О чем говорится в заявлении МАГАТЭ?

По словам Гросси, 2 января в результате боевых действий была повреждена и отключена последняя резервная линия напряжением 330 киловольт. Сейчас станция зависит только от единственной линии мощностью 750 киловольт, что существенно повышает риски для ядерной безопасности. МАГАТЭ предлагает создать временную зону прекращения огня примерно в 10 километрах от места повреждения.

МАГАТЭ продолжает активно сотрудничать с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности и охраны на станции,

– отметил Гросси.

Он также напомнил, что Агентство уже трижды организовывало временные перемирия для ремонта критически важных линий электропередач, которые обеспечивают безопасную работу АЭС. Гросси выразил уверенность, что Россия и Украина и в дальнейшем будут сотрудничать для проведения необходимых ремонтных работ и уменьшения риска аварии.

Что известно о ЗАЭС в мирном плане?