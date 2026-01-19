Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий, политолог Кирилл Сазонов, отметив, что речь идет не только о тех участках фронта, которые сейчас на слуху, но и о пограничных участках. Силы обороны Украины также тщательно мониторят, что происходит на границе.
Какая нынешняя проблема России?
Как отметил Сазонов, ресурсы российских оккупантов на самом деле не являются бесконечными, как они любят об этом рассказывать. Их действительно много. Но им не хватает сил, чтобы быстро выполнить все задачи.
Они пробуют давить везде. Где найдут "лазейку" – туда и будут лезть. Но у них не хватает сил на все задачи. Вот сейчас на Гуляйполе им не хватает личного состава. Должны перебрасывать с Херсонщины,
– сказал Сазонов.
Россия также давит в направлении Константиновки Донецкой области. Но у них нет ресурсов для полноценного направления на этом участке, пока они лезут на Покровском направлении.
Потери России на войне: кратко
- По состоянию на 19 января Россия потеряла более 1 миллиона 227 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11573 танки, 23922 боевые бронированные машины, 36333 артиллерийские системы, 1617 РСЗО и т.д.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о потерях врага за последние годы. В течение 2024 – 2025 года Россия потеряла убитыми и ранеными более 850 тысяч личного состава.
- Спецназовцы СБУ уничтожили российской ПВО на 4 миллиарда долларов за 2025 год. В частности среди пораженных объектов были важные для врага комплексы С-300 и С-400.