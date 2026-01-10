Также сохраняется угроза для Каменского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
Что известно о взрывах в Днепре?
Воздушная тревога в пределах Днепра была объявлена еще вечером 9 января около 22:13. Воздушные силы сначала предупреждали о движении управляемой авиационной бомбы в направлении Днепра. Впоследствии стало известно о БПЛА.
Там предостерегали о движении ударных беспилотников в направлении областного центра и населенного пункта Каменское. Уже ориентировочно в 00:54 10 января обнародовали первую информацию о том, что в Днепре было громко.
В Днепре слышны звуки взрывов,
– говорится в сообщении.
Уже в 00:58 и 01:06 в городе было громко снова. Впоследствии также появились сообщения о том, что после серии взрывов в некоторых районах Днепра возникли перебои с поставками электроэнергии потребителям.
"Днепропетровская область под атакой беспилотников. Громко. Берегите себя. До отбоя тревоги оставайтесь в безопасном месте", – написал руководитель областной военной администрации Александр Ганжа.
Где было громко раньше?
- Еще вечером взрывы прозвучали в пределах Киева и области, мэр столицы Виталий Кличко сообщал о работе противовоздушной обороны в регионе, областная военная администрация также отмечала об отражении атаки.
- К слову, громко также было в Кривом Роге. В частности, громко было в северной части города. По предварительной информации, в не менее трех микрорайонах города фиксируют перебои с поставками электроэнергии.