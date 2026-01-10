Также сохраняется угроза для Каменского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Что известно о взрывах в Днепре?

Воздушная тревога в пределах Днепра была объявлена еще вечером 9 января около 22:13. Воздушные силы сначала предупреждали о движении управляемой авиационной бомбы в направлении Днепра. Впоследствии стало известно о БПЛА.

Там предостерегали о движении ударных беспилотников в направлении областного центра и населенного пункта Каменское. Уже ориентировочно в 00:54 10 января обнародовали первую информацию о том, что в Днепре было громко.

В Днепре слышны звуки взрывов,

– говорится в сообщении.

Уже в 00:58 и 01:06 в городе было громко снова. Впоследствии также появились сообщения о том, что после серии взрывов в некоторых районах Днепра возникли перебои с поставками электроэнергии потребителям.

"Днепропетровская область под атакой беспилотников. Громко. Берегите себя. До отбоя тревоги оставайтесь в безопасном месте", – написал руководитель областной военной администрации Александр Ганжа.

