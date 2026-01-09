В столице прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Что известно о взрывах в Киеве?

Воздушную тревогу на территории Киева объявили ориентировочно в 22:58. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников на столицу с запада. Уже в 23:10 воздушные цели зафиксировали над самим городом.