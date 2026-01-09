Об угрозе атак и направлении движения вражеских целей информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые телеграм-каналы.
Куда направляются вражеские беспилотники?
Отслеживайте воздушную тревогу в вашей области благодаря интерактивной карте. 24 Канал призывает вас не пренебрегать своей безопасностью.
Где сейчас существует угроза удара: смотрите на карте
БпЛА на севере Черниговщины движутся в юго-западном направлении. БпЛА на юге и севере от Павлограда, в направлении Днепра. В Черном море вблизи Одесской области разведывательный БпЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения! Российские БпЛА зафиксированы на северо-западной части Сумщины, курс на восток.
