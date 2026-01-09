Об угрозе атак и направлении движения вражеских целей информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые телеграм-каналы.

21:41, 9 января

  • БпЛА в направлении Запорожья с юга.
  • БпЛА на севере Запорожья, курс на населенный пункт Просяная на Днепропетровщине.
21:40, 9 января

БпЛА на севере Черниговщины движутся в юго-западном направлении.

21:40, 9 января

БпЛА на юге и севере от Павлограда, в направлении Днепра.

21:40, 9 января

В Черном море вблизи Одесской области разведывательный БпЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения!

21:33, 9 января

Российские БпЛА зафиксированы на северо-западной части Сумщины, курс на восток.
Также БпЛА летят с юга Харьковщины на Днепропетровщину.