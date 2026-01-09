Про загрозу атак та напрямок руху ворожих цілей інформує 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові телеграм-канали.

Куди прямують ворожі безпілотники?

Відстежуйте повітряну тривогу у вашій області завдяки інтерактивній карті. 24 Канал закликає вас не нехтувати своєю безпекою.

Де наразі існує загроза удару: дивіться на карті