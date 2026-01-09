Про загрозу атак та напрямок руху ворожих цілей інформує 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові телеграм-канали.

Дивіться також Росіяни вгатили по Харкову: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Куди прямують ворожі безпілотники?

Відстежуйте повітряну тривогу у вашій області завдяки інтерактивній карті. 24 Канал закликає вас не нехтувати своєю безпекою.

Де наразі існує загроза удару: дивіться на карті

21:41, 9 січня

  • БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня.
  • БпЛА на півночі Запоріжжя, курс на населений пункт Просяна на Дніпропетровщині.
21:40, 9 січня

БпЛА на півночі Чернігівщини рухаються в південно-західному напрямку.

21:40, 9 січня

БпЛА на півдні та півночі від Павлограду, в напрямку Дніпра.

21:40, 9 січня

В Чорному морі поблизу Одещини розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження!

21:33, 9 січня

Російські БпЛА зафіксовано на північно-західній частині Сумщини, курс на схід.
Також БпЛА летять з півдня Харківщини на Дніпропетровщину.