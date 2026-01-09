Про це повідомив міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише 24 Канал.
Що відомо про наслідки атаки?
Ввечері 9 січня у декількох районах Харкова оголосили повітряну тривогу. Перші вибухи у місті пролунали о 19:29.
За його словами, росіяни поцілили у цивільну інфраструктуру у в Слобідському районі міста. Удар було нанесено по гаражному кооперативу. Внаслідок атаки пошкоджено скління вікон у кількох багатоквартирних будинках, зруйновано гаражі та автомобілі.
Наразі інформації про загиблих чи поранених не надходило.
Які міста ворог атакував сьогодні?
Окрім харків'ян вибухи чули й мешканці Одеси.
В напрямку Лиманівки та Одеси з Чорного моря летіла низка безпілотників. Згодом Сергій Лисак з Одеської МВА підтвердив атаку.
Слід сказати, що тривога на Одещині торкнулася не всіх районів. Удень 9 січня її оголошували тільки в Одеському районі, до того ж декілька разів – о другій дня й о четвертій.