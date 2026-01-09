Про це повідомив міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише 24 Канал.

Що відомо про наслідки атаки?

Ввечері 9 січня у декількох районах Харкова оголосили повітряну тривогу. Перші вибухи у місті пролунали о 19:29.

За його словами, росіяни поцілили у цивільну інфраструктуру у в Слобідському районі міста. Удар було нанесено по гаражному кооперативу. Внаслідок атаки пошкоджено скління вікон у кількох багатоквартирних будинках, зруйновано гаражі та автомобілі.

Наразі інформації про загиблих чи поранених не надходило.

Які міста ворог атакував сьогодні?