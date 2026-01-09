Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Виталия Кличко.

Что известно о пострадавших?

С 8 на 9 января российская армия нанесла масштабную комбинированную атаку по гражданской инфраструктуре города. В по меньшей мере четырех районах столицы зафиксировано разрушение жилых многоэтажек.

По состоянию на 02:35 в результате вражеской атаки погибли три человека. Еще шесть человек пострадали, трех из них медики госпитализировали.

По словам Кличко, в Дарницком районе, где БпЛА попал в жилой дом, произошло повторное попадание. Погиб медик, есть раненые медработники. Все они приехали оказывать помощь людям.

Куда россияне бьют этой ночью?