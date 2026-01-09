Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Віталія Кличка.

Що відомо про постраждалих?

З 8 на 9 січня російська армія завдала масштабної комбінованої атаки по цивільній інфраструктурі міста. У щонайменше чотирьох районах столиці зафіксовано руйнування житлових багатоповерхівок.

Станом на 02:35 внаслідок ворожої атаки загинули троє людей. Ще шестеро осіб постраждали, трьох із них медики госпіталізували.

За словами Кличка, у Дарницькому районі, де БпЛА влучив в житловий будинок, сталося повторне влучання. Загинув медик, є поранені медпрацівники. Всі вони приїхали надавати допомогу людям.

Куди росіяни б'ють цієї ночі?

  • Атака на столицю та Київську область розпочалась ще увечері 8 січня. Ворог запустив ударні дрони на об'єкти цивільної інфраструктури.

  • Згодом Повітряні сили повідомили про рух крилатих ракет "Калібр" у напрямку Києва.

  • Російські військові обстріляли житлові будинки у Печерському, Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах міста – палають автівки, пошкодження поверхів, руйнування фасадів будинків, пожежа на території торгівельного центру.