Какие изменения в движении транспорта?

Из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыли улицы Митрополита Андрея и Шептицких: там пока не курсирует частный и общественный транспорт. Также перекрыта улица Антоновича в направлении центра города.

По словам Львовского городского совета, в результате перекрытия троллейбусы №27, №32 и №38 движутся по измененным маршрутам:

Троллейбус №32: в направлении Университета курсирует по маршруту Субботовская – Ряшевская – Университет, а в направлении Субботовской – по обычной схеме движения.

Троллейбус №38: курсирует по маршруту Хуторивка – улица Степана Бандеры. В направлении улицы Степана Бандеры движение осуществляется по улице Антоновича, в обратном направлении – по улице Героев УПА.

Троллейбус №27 ("Станция Скнилов – Университет") временно не курсирует. Частично его схему обслуживают автобусные маршруты №27, №52 и №84.

Львовян призвали учесть эти ограничения при планировании своих поездок.

