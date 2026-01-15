Про це пише 24 Канал. Відео падіння ворожого дрона у Львові опублікував міський голова Андрій Садовий.

Дивіться також "Шахед" влучив у центрі Львова

Що відомо про хороброго львівського комунальника?

Уранці 15 січня Львів зазнав ворожого удару. Російський "Шахед" влучив у дитмайданчик на вулиці Степана Бандери.

На відео, поширеному мережею, у правому куту можна помітити працівника комунальних служб, який хоробро продовжив працювати попри влучання, яке сталося біля нього.

Хоробрий львівський комунальник працює біля влучання: дивіться відео

"Зверніть увагу на працівників комунальної служби на відео. "Шахед" лупить, а вони працюють. Люди мають місію в житті. Сталеві", – прокоментував журналіст Андрій Дрозда.

Очевидці розповіли про влучання: дивіться відео Суспільного

"Безстрашний львівський двірник просто продовжив прибирати сніг після прильоту. Неймовірні в нас люди", – підкреслили місцеві телеграм-канали.

У Львівській міській раді звернули увагу, що на відео влучання видно комунальницю, на ім'я Оля, яка прибирає місто вже 10 років.

Які наслідки атаки на Львів 15 січня?