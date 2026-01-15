По предварительной информации, повреждены 9 жилых домов, в них выбиты окна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя городского головы Андрея Москаленко.
Что известно о повреждении церкви святых Ольги и Елизаветы?
По словам Москаленко, в результате атаки повреждены витражи в церкви святых Ольги и Елизаветы. Также выбитые окна зафиксированы в школе №55, в колледже, что расположен рядом, и во Львовской политехнике.
В результате атаки повреждена церковь Ольги и Елизаветы / Фото Москаленко
Вид храма после атаки: видео Анны Ших / Эспрессо
Жителей предупреждают, что из-за вражеской атаки во Львове перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицких. В этом районе пока не курсирует ни частный, ни общественный транспорт. В связи с перекрытиями временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №27, №32 и №38.
Последствия атаки на Львов: видео Суспільного
Также перекрыта улица Антоновича в направлении центра города. Временная схема движения троллейбуса 32, в направлении университета такова: Субботовская – Ряшевская – Университет, в направлении Субботовской по привычной схеме движения курсирует 38 троллейбус Хуторивка – Степана Бандеры (в сторону улицы Степана Бандеры по улице Антоновича, в обратном направлении – по улице Героев УПА).
27 троллейбус "Станция Скнилов – Университет" не курсирует, частично по его схеме курсируют автобусные маршруты 27, 52, 84. Львовян просят учитывать эти ограничения при планировании своих поездок.
Коротко о последствиях атаки на Львов
Утром 15 января Россия атаковала Львов. Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что, по уточненной информации, вражеский беспилотник попал в детскую площадку на улице Степана Бандеры. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.
Однако мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке.
Сейчас детскую площадку, где произошел прилет российского БпЛА, огородили лентой. Там работают соответствующие службы.