По предварительной информации, повреждены 9 жилых домов, в них выбиты окна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя городского головы Андрея Москаленко.

Смотрите также Взрывы прогремели на Киевщине: россияне атаковали дронами

Что известно о повреждении церкви святых Ольги и Елизаветы?

По словам Москаленко, в результате атаки повреждены витражи в церкви святых Ольги и Елизаветы. Также выбитые окна зафиксированы в школе №55, в колледже, что расположен рядом, и во Львовской политехнике.



В результате атаки повреждена церковь Ольги и Елизаветы / Фото Москаленко

Вид храма после атаки: видео Анны Ших / Эспрессо

Жителей предупреждают, что из-за вражеской атаки во Львове перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицких. В этом районе пока не курсирует ни частный, ни общественный транспорт. В связи с перекрытиями временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №27, №32 и №38.

Последствия атаки на Львов: видео Суспільного

Также перекрыта улица Антоновича в направлении центра города. Временная схема движения троллейбуса 32, в направлении университета такова: Субботовская – Ряшевская – Университет, в направлении Субботовской по привычной схеме движения курсирует 38 троллейбус Хуторивка – Степана Бандеры (в сторону улицы Степана Бандеры по улице Антоновича, в обратном направлении – по улице Героев УПА).

27 троллейбус "Станция Скнилов – Университет" не курсирует, частично по его схеме курсируют автобусные маршруты 27, 52, 84. Львовян просят учитывать эти ограничения при планировании своих поездок.

Коротко о последствиях атаки на Львов