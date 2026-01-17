Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Смотрите также Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье: что известно о последствиях

Как отработала ПВО?

С вечера 16 января и в ночь на 17 января враг атаковал 115 ударными беспилотниками типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Запуски дронов осуществили с Миллерово, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска в России, а также из Донецка на временно оккупированной территории Украины. Около 75 из них всех беспилотников были "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной уничтожено 96 вражеских БпЛА.



Работа ПВО 17 января / Инфографика ВС ВСУ

Защитники неба уничтожили "Шахеды", "Герберы" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых обломков на двух локациях.