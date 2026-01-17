ППО знищила більшість запущених дронів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

З вечора 16 січня та у ніч на 17 січня ворог атакував 115 ударними безпілотниками типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" і безпілотниками інших типів. Запуски дронів здійснили з Міллєрово, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська у Росії, а також з Донецька на тимчасово окупованій території України. Близько 75 із них усіх безпілотників були "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною знищено 96 ворожих БпЛА.



Робота ППО 17 січня / Інфографіка ПС ЗСУ

Оборонці неба знищили "Шахеди", "Гербери" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на двох локаціях.

Що відомо про наслідки російських атак?