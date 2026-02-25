Командувач Нацгвардії, український генерал Олександр Півненко ексклюзивно розповів на ютуб-каналі Анни Максимчук про свій досвід боїв. Зокрема він згадав про оборону Бахмута та перші зіткнення з "вагнерівцями".

До теми Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"

"Росіяни дуже здивувалися"

З початку повномасштабного вторгнення Олександр Півненко брав участь у боях на Харківщині. Тоді потрібно було діяти швидко, холоднокровно й злагоджено. У ті дні противник отримав гідну відсіч

Далі бойовий шлях генерала пролягав через Бахмут. У цей час він очолював 3 бригаду оперативного призначення. Ті бої офіцер називає дуже серйозними, важкими, адже українське військо протистояло "вагнерівцям" – приватній армії, яку очолював Євген Пригожин.

Довідково! ПВК "Вагнер" – це злочинне збройне формування Росії, яке у 2014 році створив бізнесмен із кримінальним минулим Євген Пригожин. Його називали кухарем Путіна, адже він забезпечував Кремль продуктами. "Вагнерівці" вирізнялися своєю жорстокістю. Саме цей підрозділ мав завдання захопити Бахмут.

"Вони були професійно підготовлені, добре знали свою справу, дуже впевнено й чітко відпрацьовували наступальні дії. А для нашої бригади міські бої стали новим напрямком", – підкреслив Олександр Півненко.

Повне інтерв'ю з командувачем Нацгвардії: дивіться відео

Важливо, що у складі бригади були солдати-строковики, військовослужбовці за контрактом. Вони дуже сильно себе показали, сміливо виступили проти ворога. Росіяни сподівалися, що захоплять місто швидко й не очікували на таке протистояння.

Я думаю, коли ти молодий, то дуже швидко все вловлюєш, опановуєш навички. І вони чинили нормальний опір. Для "вагнерівців" це було несподіванкою, я впевнений,

– підкреслив генерал.

Цікаво, що на тлі боїв за Бахмут між Євгеном Пригожиним і Кремлем виник конфлікт. Він призвів до того, що ватажок "вагнерівців" зібрав своє військо й пішов на Москву. Проте згодом все-таки відступив і перевів бійців у Білорусь. Невдовзі літак на якому був Пригожин та інші командири ПВК "Вагнера", розбився. Всіх їх оголосили загиблими.

Що відбувалося у Бахмуті: головне