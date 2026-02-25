Командующий Нацгвардии, украинский генерал Александр Пивненко эксклюзивно рассказал на ютуб-канале Анны Максимчук о своем опыте боев. В частности он вспомнил об обороне Бахмута и первых столкновениях с "вагнеровцами".

К теме Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"

"Россияне очень удивились"

С начала полномасштабного вторжения Александр Пивненко участвовал в боях на Харьковщине. Тогда нужно было действовать быстро, хладнокровно и слаженно. В те дни противник получил достойный отпор

Далее боевой путь генерала пролегал через Бахмут. В это время он возглавлял 3 бригаду оперативного назначения. Те бои офицер называет очень серьезными, тяжелыми, ведь украинское войско противостояло "вагнеровцам" – частной армии, которую возглавлял Евгений Пригожин.

Справочно! ЧВК "Вагнера" – это преступное вооруженное формирование России, которое в 2014 году создал бизнесмен с криминальным прошлым Евгений Пригожин. Его называли поваром Путина, ведь он обеспечивал Кремль продуктами. "Вагнеровцы" отличались своей жестокостью. Именно это подразделение имело задачу захватить Бахмут.

"Они были профессионально подготовлены, хорошо знали свое дело, очень уверенно и четко отрабатывали наступательные действия. А для нашей бригады городские бои стали новым направлением", – подчеркнул Александр Пивненко.

Полное интервью с командующим Нацгвардии: смотрите видео

Важно, что в составе бригады были солдаты-срочники, военнослужащие по контракту. Они очень сильно себя показали, смело выступили против врага. Россияне надеялись, что захватят город быстро и не ожидали такого противостояния.

Я думаю, когда ты молодой, то очень быстро все улавливаешь, овладеваешь навыками. И они оказали нормальное сопротивление. Для "вагнеровцев" это было неожиданностью, я уверен,

– подчеркнул генерал.

Интересно, что на фоне боев за Бахмут между Евгением Пригожиным и Кремлем возник конфликт. Он привел к тому, что главарь "вагнеровцев" собрал свое войско и пошел на Москву. Однако впоследствии все-таки отступил и перевел бойцов в Беларусь. Вскоре самолет на котором был Пригожин и другие командиры ЧВК "Вагнера", разбился. Всех их объявили погибшими.

Что происходило в Бахмуте: главное