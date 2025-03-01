Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в интервью для ютуб-канала "Бомбардир".

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Сырский отметил, что Бахмут готовился к обороне, и это действительно факт.

В принципе, все подступы, все высоты к этому городу были подготовлены. Они были оборудованы должным образом, и об этом свидетельствует, что бои за эти укрепрайоны продолжались долгое время,

– объяснил генерал.

Он также отметил, что эти районы были оборудованы достаточным количеством железобетонных конструкций, и они сыграли свою роль и в обороне. Сам город был оборудован не только снаружи, а и внутри с бронековпаками, рвами, полевыми укреплениями и соответствующими защитными сооружениями. То есть свою, по словам главнокомандующего ВСУ, они точно сыграли.

Сырский также отметил, что не стоит забывать, что во время штурмов Бахмута противник применял свои лучшие войска. А именно ЧВК "Вагнера".

"Вагнеровцы использовали все типы вооружения. Они привлекали и авиацию вооруженных сил, то есть были бомбардировки, использовали артиллерию", – объяснил генерал.

Он также привел пример историю одного российского артиллериста, где тот утверждал, что за день боев использовал примерно 200 снарядов 152 калибра. Это, как объяснил Сырский, большая цифра.

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Александр Сырский подчеркнул, что именно в Бахмуте ЧВК "Вагнера" нашла фактически свою гибель. То есть она как организация, как структура была уничтожена.

Пригожин, когда выступал и подводил итоги боев за Бахмут, он отметил, что ЧВК "Вагнера" потеряла только убитыми 20 тысяч своих бойцов. А мы подсчитали, что потери врага убитыми были около 23 тысяч. То есть в принципе у нас таких больших различий не было,

– отметил генерал.

Главнокомандующий ВСУ заметил, что, считая, за то, что численность вагнеровцев, которые они декларировали, была 50 тысяч, а потери и соотношение раненых и убитых было 50/50, то можно сказать, что фактически всю боевой компонент они потеряли именно в Бахмуте.

"Наши потери также всем известны. Я просто могу отметить, что наименьшие потери наши, и наибольшие у врага как раз были в Бахмуте. Когда-то министр обороны в то время Резников выступал и приводил цифры, что это 1 к 7 и более. Таких потерь у врага нигде больше не было", – резюмировал Александр Сырский.