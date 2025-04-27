Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на росСМИ, которые опубликовали видео спокойной жизни в оккупированном городе.

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Россияне готовятся к празднованию Дня победы в Бахмуте

Российская армия два года назад полностью оккупировала Бахмут в Донецкой области. Сейчас там находятся вражеские войска. Во временно оккупированном городе московиты готовятся к 9 мая – сакрального для России праздника победы. Это возможность для страны в очередной раз пропагандировать войну и намерения восстановить Советский Союз. Разрушенный город к празднованию готовили оккупанты 6 мотострелковой дивизии.

Оккупанты показали на видео, как российская армия в Бахмуте продолжает развешивать на рекламные щиты пропагандистские плакаты. Надписи на них "напоминают о героизме предков и важности сохранения исторической памяти".

Больше всего российские воины украшают центр, где проводятся так называемые очистные работы. Свои баннеры к 80-й годовщине победы оккупанты символически вешают возле разрушенных квартир бахмутчан.

Россияне готовят временно оккупированный Бахмут к празднику: смотрите видео

Напомним, российская армия во время боев за Бахмут потеряла более 20 тысяч бойцов из ЧВК "Вагнер". По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, соотношение потерь между Украиной и Россией в этой борьбе составило примерно 1 к 7. Враг оставил много сил, чтобы захватить город. Сейчас временно оккупированный Бахмут, к сожалению, не вернулся под контроль Украины.