Що відбувається з Mercedes-Benz Group?

І це після року, коли відбулась жорстка конкуренція з боку китайських виробників і витрати через глобальні мита, про що пише CNBC.

Автовиробник зафіксував операційний прибуток за 2025 рік у розмірі 5,8 мільярда євро (6,9 мільярда доларів США). Це означає падіння на 57% – у порівнянні з попереднім роком. Результат виявився значно нижчим за очікування аналітиків, які прогнозували 6,6 мільярда євро.

У Mercedes-Benz Group зазначили, що на фінансові показники вплинули :

валютні коливання;

конкуренція в Китаї;

а також близько 1 мільярда євро (1,2 мільярда доларів) витрат, які пов’язані із митами.

В умовах динамічного ринкового середовища наші фінансові результати залишилися в межах прогнозу завдяки чіткому фокусу на ефективності, швидкості та гнучкості,

– заявив голова правління Mercedes-Benz Group Ола Келленіус.

Результати оприлюднені на тлі численних викликів для європейських автогігантів – від зростання виробничих витрат і перебоїв у ланцюгах постачання до регуляторного тиску та складного переходу до електромобілів. Зокрема акції компанії, що торгуються в Мюнхені, знизилися приблизно на 1% під час післяобідніх торгів, частково відігравши попередні втрати.

Зверніть увагу! Загалом від початку року акції впали приблизно на 7%.

Mercedes-Benz Group заявила про плани подальшого скорочення витрат у 2026 році та активну хвилю запусків нових моделей. Компанія орієнтується на скориговану рентабельність продажів підрозділу Mercedes-Benz Cars на рівні 3 – 5%, порівняно з 5% зростанням, зафіксованим у 2025 році.

Компанія також очікує, що виторг залишиться на рівні попереднього року після того, як у 2025 році вона становила 132,2 мільярда євро. А груповий прибуток до сплати відсотків і податків (EBIT), за прогнозами, буде "значно вищим", ніж роком раніше.

Вільний грошовий потік промислового бізнесу групи очікується трохи нижчим за показник 2025 року, який становив 5,4 мільярда євро.

Нагадаємо, що компанія Honda Motor Co. теж заявила про втрату прибутків. Про це пише Reuters.

Її операційний прибуток за третій квартал впав на 61,4%. Він становив 153,4 мільярда єн (987,07 мільйонів ​​доларів), що нижче середнього прогнозу в 174,5 мільярда єн.

Важливо! Компанія зазнала збитків у розмірі близько мільярда доларів зокрема від імпортних мит Сполучених Штатів.

