Скільки авто завезли і чому електрокари стали популярні?
444 860 транспортних засобів імпортували в Україну торік. Це на 17% більше, ніж у 2024-му, пише Опендатабот.
Україна залишається ринком вживаних авто: понад 70% імпорту торік – це саме авто з пробігом. Середній вік ввезеного транспорту за рік не змінився: 9 років.
На цьому тлі траплялися й справжні автомобільні раритети: від мопеда Honda Monkey 1967 року до класичного Chevrolet Corvette 1971 року,
– повідомляє Опендатабот.
Напередодні повернення податків на ввезення електроавто, такі машини мали неабиякий попит, вони обійшли за популярністю навіть дизельні: 109 309 електрокарів проти 94 014 дизельних.
Які марки авто найпопулярніші?
Найбільш запитаною маркою авто став Volkswagen, водночас Tesla Model Y стала найпопулярнішою імпортованою автівкою року.
Volkswagen лідирує у 20 областях. Винятками стала Одеська область, де лідерство несподівано взяв BMW, у Чернігівській та Донецькій – Renault, а в Херсонській області лідером став мото-бренд Spark.
Якщо ж дивитися виключно на електромобілі, то Tesla стала брендом №1 у 22 регіонах країни, поступившись лише в Закарпатській області Volkswagen та у Сумській – китайському BYD.
Де найбільше реєстрували авто / інфографіка Опендатабот
Чи діють пільги на електрокари в Україні?
В Україні діють пільги на електромобілі, проте з 1 січня 2026 року один з податків повернувся, пише "Главред".
Так звана податкова пільга на імпорт електромобілів завжди мала певний термін дії. Тобто з 2018 року в законі кожного разу був прописаний кінцевий термін її застосування. Майже щороку її або продовжували на рік, або відразу на кілька років. Цього разу пільгу просто не продовжили,
– розповів глава Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.
Тому з 1 січня пільгове оподаткування змінилося. Проте варто пам’ятати, що мова не йде про повне скасування пільг, а лише про автоматичне донарахування податку на додану вартість.
Цікаво! У 2025 року єдиним податком на електрокари залишався акциз – 1 євро за кожну кіловат-годину ємності батареї, який зазвичай не перевищує 100 євро.
Що відомо про ринок авто в Україні та Європі?
Volkswagen обігнав Tesla у продажах електромобілів у Європі у 2025 році, продавши 274 278 електромобілів BEV, тоді як Tesla продала 236 357.
У січні попит на нові авто в Україні значно знизився. Зареєстровано 4 789 нових легковиків, причому імпорт нових авто впав на 57,8% порівняно з груднем. У рейтингу марок зафіксовано цікаву зміну сил: Toyota випередила китайські авто BYD за популярністю.
Попит на нові комерційні авто в Україні також впав на 3%, зокрема було продано 946 авто. Найпопулярнішими марками вантажівок стали RENAULT, CITROEN, PEUGEOT, JAC та FIAT.