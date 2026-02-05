Що з попитом на вантажівки в Україні?
Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 946 авто, повідомляє Укравтопром.
Дивіться також Чи справді імпорт електромобілів у січні 2026 року суттєво обвалився: пояснення експертів
У порівнянні з торішнім січнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 3%.
Які найпопулярніші марки вантажівок?
До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
- RENAULT – 157 одиниць (-29%);
- CITROEN – 94 одиниці (+21%);
- PEUGEOT – 93 одиниці (+221%);
- JAC – 66 одиниць (+89%);
- FIAT – 60 одиниць (+30%).
До слова, ринок легкових авто також закономірно охолов у січні, але продемонстрував здоровий оптимізм порівняно з минулим роком, пише Інститут досліджень авторинку.
У рейтингу марок зафіксовано цікаву зміну сил: Toyota у січні випередила китайські авто BYD за популярністю.
Renault та Skoda замикають першу четвірку, орієнтуючись на корпоративні парки та прихильників європейського прагматизму. BMW на восьмій сходинці показує, що преміум-сегмент у січні почувався досить впевнено.
Новини автомобільних компаній
Трамп підвищив тарифи на імпорт з Південної Кореї до 25%, що обвалило акції Hyundai та Kia і може коштувати їм 3,5 млрд доларів щорічно. Японські виробники, такі як Toyota, отримують конкурентну перевагу, оскільки їхні тарифи залишаються на рівні 15%.
Honda змінює логотип вперше за 50 років, відмовляючись від квадратної рамки навколо літери "H". Новий мінімалістичний логотип дебютує на електромобілях та буде використовуватись у всьому бізнесі Honda.
Виробництво автомобілів Stellantis в Італії скоротилося більше ніж на 20%, до рівня середини 1950-х років. Stellantis почала нарощувати виробництво нового гібридного Fiat 500 та Jeep Compass, щоб збільшити виробництво у 2026 році.