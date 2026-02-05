Що з попитом на вантажівки в Україні?

Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 946 авто, повідомляє Укравтопром.

Дивіться також Чи справді імпорт електромобілів у січні 2026 року суттєво обвалився: пояснення експертів

У порівнянні з торішнім січнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 3%.

Які найпопулярніші марки вантажівок?

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

RENAULT – 157 одиниць (-29%);

CITROEN – 94 одиниці (+21%);

PEUGEOT – 93 одиниці (+221%);

JAC – 66 одиниць (+89%);

FIAT – 60 одиниць (+30%).

До слова, ринок легкових авто також закономірно охолов у січні, але продемонстрував здоровий оптимізм порівняно з минулим роком, пише Інститут досліджень авторинку.

У рейтингу марок зафіксовано цікаву зміну сил: Toyota у січні випередила китайські авто BYD за популярністю.

Renault та Skoda замикають першу четвірку, орієнтуючись на корпоративні парки та прихильників європейського прагматизму. BMW на восьмій сходинці показує, що преміум-сегмент у січні почувався досить впевнено.

Новини автомобільних компаній