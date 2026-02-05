Что со спросом на грузовики в Украине?
В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 946 авто, сообщает Укравтопром.
По сравнению с прошлогодним январем, спрос на новые коммерческие авто уменьшился на 3%.
Какие самые популярные марки грузовиков?
В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:
- RENAULT – 157 единиц (-29%);
- CITROEN – 94 единицы (+21%);
- PEUGEOT – 93 единицы (+221%);
- JAC – 66 единиц (+89%);
- FIAT – 60 единиц (+30%).
К слову, рынок легковых авто также закономерно остыл в январе, но продемонстрировал здоровый оптимизм по сравнению с прошлым годом, пишет Институт исследований авторынка.
В рейтинге марок зафиксирована интересная смена сил: Toyota в январе опередила китайские авто BYD по популярности.
Renault и Skoda замыкают первую четверку, ориентируясь на корпоративные парки и сторонников европейского прагматизма. BMW на восьмой строчке показывает, что премиум-сегмент в январе чувствовал себя достаточно уверенно.
Новости автомобильных компаний
Трамп повысил тарифы на импорт из Южной Кореи до 25%, что обвалило акции Hyundai и Kia и может стоить им 3,5 млрд долларов ежегодно. Японские производители, такие как Toyota, получают конкурентное преимущество, поскольку их тарифы остаются на уровне 15%.
Honda меняет логотип впервые за 50 лет, отказываясь от квадратной рамки вокруг буквы "H". Новый минималистичный логотип дебютирует на электромобилях и будет использоваться во всем бизнесе Honda.
Производство автомобилей Stellantis в Италии сократилось более чем на 20%, до уровня середины 1950-х годов. Stellantis начала наращивать производство нового гибридного Fiat 500 и Jeep Compass, чтобы увеличить производство в 2026 году.