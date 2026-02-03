Що змінилося на ринку нових авто в Україні?
Ринок закономірно охолов у січні, але продемонстрував здоровий оптимізм порівняно з минулим роком, пише Інститут досліджень авторинку.
У цьому місяці завжди спостерігають сезонне затишшя, посилене цьогоріч зміною податкових правил:
- Зареєстровано 4 789 нових легковиків.
- Власне українське виробництво забезпечило лише 119 одиниць.
- Імпорт нових авто впав на 57,8% порівняно з рекордним груднем. Це класичний ефект "порожніх складів" та задоволеного наперед попиту.
- Є ріст на 11,6% відносно січня 2025-го. Це свідчить про те, що загальний тренд на оновлення автопарку залишається позитивним.
Які марки авто найпопулярніші?
У рейтингу марок зафіксовано цікаву зміну сил: Toyota у січні випередила китайські авто BYD за популярністю.
Renault та Skoda замикають першу четвірку, орієнтуючись на корпоративні парки та прихильників європейського прагматизму. BMW на восьмій сходинці показує, що преміум-сегмент у січні почувався досить впевнено.
Топ-10 виробників нових легковиків / інфографіка ІДА
До слова, у минулому році автопарк України поповнили 81,3 тисяч нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році, пише Укравтопром.
За підсумками року лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD з показником 10 352 реалізованих авто, що уп'ятеро більше, ніж в 2024 році. Загалом до ТОП-10 увійшли:
- BYD – 10 352 одиниці (+401%);
- TOYOTA – 10 181 одиниця (-5%);
- VOLKSWAGEN – 7 380 одиниць (+51%);
- RENAULT – 6 281 одиниця (-14%);
- ŠKODA – 6 153 одиниці (+22%);
- BMW – 3 757 одиниць (-22%);
- HYUNDAI – 3 633 одиниці (+39%);
- ZEEKR – 2 984 одиниці (+264%);
- AUDI – 2 864 одиниці (+42%);
- HONDA – 2 655 одиниць (+31%).
Новини автомобільних компаній
Трамп підвищив тарифи на імпорт з Південної Кореї до 25%, що обвалило акції Hyundai та Kia і може коштувати їм 3,5 млрд доларів щорічно. Японські виробники, такі як Toyota, отримують конкурентну перевагу, оскільки їхні тарифи залишаються на рівні 15%.
Honda змінює логотип вперше за 50 років, відмовляючись від квадратної рамки навколо літери "H". Новий мінімалістичний логотип дебютує на електромобілях та буде використовуватись у всьому бізнесі Honda.
Виробництво автомобілів Stellantis в Італії скоротилося більше ніж на 20%, до рівня середини 1950-х років. Stellantis почала нарощувати виробництво нового гібридного Fiat 500 та Jeep Compass, щоб збільшити виробництво у 2026 році.