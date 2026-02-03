Что изменилось на рынке новых авто в Украине?

Рынок закономерно остыл в январе, но продемонстрировал здоровый оптимизм по сравнению с прошлым годом, пишет Институт исследований авторынка.

В этом месяце всегда наблюдают сезонное затишье, усиленное в этом году изменением налоговых правил:

Зарегистрировано 4 789 новых легковушек.

Собственное украинское производство обеспечило лишь 119 единиц.

Импорт новых авто упал на 57,8% по сравнению с рекордным декабрем. Это классический эффект "пустых складов" и удовлетворенного заранее спроса.

Есть рост на 11,6% относительно января 2025-го. Это свидетельствует о том, что общий тренд на обновление автопарка остается положительным.

Какие марки авто самые популярные?

В рейтинге марок зафиксировано интересную смену сил: Toyota в январе опередила китайские авто BYD по популярности.

Renault и Skoda замыкают первую четверку, ориентируясь на корпоративные парки и сторонников европейского прагматизма. BMW на восьмой строчке показывает, что премиум-сегмент в январе чувствовал себя достаточно уверенно.

Топ-10 производителей новых легковушек / инфографика ИДА

К слову, в прошлом году автопарк Украины пополнили 81,3 тысяч новых легковушек, что на 17% больше чем в 2024 году, пишет Укравтопром.

По итогам года лидером рынка новых легковушек стала китайская марка BYD с показателем 10 352 реализованных авто, что в пять раз больше, чем в 2024 году. Всего в ТОП-10 вошли:

BYD – 10 352 единицы (+401%);

TOYOTA – 10 181 единица (-5%);

VOLKSWAGEN – 7 380 единиц (+51%);

RENAULT – 6 281 единица (-14%);

ŠKODA – 6 153 единицы (+22%);

BMW – 3 757 единиц (-22%);

HYUNDAI – 3 633 единицы (+39%);

ZEEKR – 2 984 единицы (+264%);

AUDI – 2 864 единицы (+42%);

HONDA – 2 655 единиц (+31%).

