Что изменилось на рынке новых авто в Украине?
Рынок закономерно остыл в январе, но продемонстрировал здоровый оптимизм по сравнению с прошлым годом, пишет Институт исследований авторынка.
Смотрите также Где в Украине дороже всего заряжать электромобиль: рейтинг регионов после ценового скачка
В этом месяце всегда наблюдают сезонное затишье, усиленное в этом году изменением налоговых правил:
- Зарегистрировано 4 789 новых легковушек.
- Собственное украинское производство обеспечило лишь 119 единиц.
- Импорт новых авто упал на 57,8% по сравнению с рекордным декабрем. Это классический эффект "пустых складов" и удовлетворенного заранее спроса.
- Есть рост на 11,6% относительно января 2025-го. Это свидетельствует о том, что общий тренд на обновление автопарка остается положительным.
Какие марки авто самые популярные?
В рейтинге марок зафиксировано интересную смену сил: Toyota в январе опередила китайские авто BYD по популярности.
Renault и Skoda замыкают первую четверку, ориентируясь на корпоративные парки и сторонников европейского прагматизма. BMW на восьмой строчке показывает, что премиум-сегмент в январе чувствовал себя достаточно уверенно.
Топ-10 производителей новых легковушек / инфографика ИДА
К слову, в прошлом году автопарк Украины пополнили 81,3 тысяч новых легковушек, что на 17% больше чем в 2024 году, пишет Укравтопром.
По итогам года лидером рынка новых легковушек стала китайская марка BYD с показателем 10 352 реализованных авто, что в пять раз больше, чем в 2024 году. Всего в ТОП-10 вошли:
- BYD – 10 352 единицы (+401%);
- TOYOTA – 10 181 единица (-5%);
- VOLKSWAGEN – 7 380 единиц (+51%);
- RENAULT – 6 281 единица (-14%);
- ŠKODA – 6 153 единицы (+22%);
- BMW – 3 757 единиц (-22%);
- HYUNDAI – 3 633 единицы (+39%);
- ZEEKR – 2 984 единицы (+264%);
- AUDI – 2 864 единицы (+42%);
- HONDA – 2 655 единиц (+31%).
Новости автомобильных компаний
Трамп повысил тарифы на импорт из Южной Кореи до 25%, что обвалило акции Hyundai и Kia и может стоить им 3,5 млрд долларов ежегодно. Японские производители, такие как Toyota, получают конкурентное преимущество, поскольку их тарифы остаются на уровне 15%.
Honda меняет логотип впервые за 50 лет, отказываясь от квадратной рамки вокруг буквы "H". Новый минималистичный логотип дебютирует на электромобилях и будет использоваться во всем бизнесе Honda.
Производство автомобилей Stellantis в Италии сократилось более чем на 20%, до уровня середины 1950-х годов. Stellantis начала наращивать производство нового гибридного Fiat 500 и Jeep Compass, чтобы увеличить производство в 2026 году.