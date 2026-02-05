Чому Tesla "здає позиції" серед лідерів?

Продажі акумуляторних електромобілівї марки Volkswagen у Європі зросли на 56% минулого року порівняно з 2024 роком, завдяки високим продажам нового ID.7, пише Reuters.

З іншого боку, реєстрація автомобілів Tesla за той самий період знизилася на 27%. Volkswagen продав у Європі 274 278 електромобілів BEV, тоді як Tesla продала 236 357.

Невелика, застаріла лінійка автомобілів Tesla стикається з жорсткою конкуренцією в Європі як з боку традиційних європейських автовиробників, так і з боку зростаючої кількості китайських конкурентів. Компанія також зіткнулася з негативною реакцією споживачів у Європі через підтримку генеральним директором Ілоном Маском ультраправих партій на континенті,

Загалом електромобілі зробили "значний крок вперед" у Європі у 2025 році, а реєстрація електрокарів зросла на 29% порівняно з попереднім роком.

Як Tesla віддала титул "короля електрокарів" китайській BYD?

Китайський автомобільний гігант обігнав Tesla як найбільшого у світі продавця електромобілів, згідно з даними за 2025 рік, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

BYD оголосила про продаж 2,26 мільйона електромобілів, що майже на 28% більше, ніж у 2024 році. Тим часом Tesla повідомила про другий рік поспіль зниження продажів: поставки впали на 8,6% до лише 1,6 мільйона, що стало найбільшим річним падінням в історії компанії.

BYD змогла обігнати Tesla, навіть попри те, що її електромобілі недоступні для придбання в Америці, тоді як Китай є другим за величиною ринком Tesla. Компанія досягла результатів, борючись із жорсткою конкуренцією та невпинними ціновими війнами на внутрішньому ринку.

