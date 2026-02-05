Чому Tesla "здає позиції" серед лідерів?
Продажі акумуляторних електромобілівї марки Volkswagen у Європі зросли на 56% минулого року порівняно з 2024 роком, завдяки високим продажам нового ID.7, пише Reuters.
З іншого боку, реєстрація автомобілів Tesla за той самий період знизилася на 27%. Volkswagen продав у Європі 274 278 електромобілів BEV, тоді як Tesla продала 236 357.
Невелика, застаріла лінійка автомобілів Tesla стикається з жорсткою конкуренцією в Європі як з боку традиційних європейських автовиробників, так і з боку зростаючої кількості китайських конкурентів. Компанія також зіткнулася з негативною реакцією споживачів у Європі через підтримку генеральним директором Ілоном Маском ультраправих партій на континенті,
– пишуть у виданні.
Загалом електромобілі зробили "значний крок вперед" у Європі у 2025 році, а реєстрація електрокарів зросла на 29% порівняно з попереднім роком.
Як Tesla віддала титул "короля електрокарів" китайській BYD?
Китайський автомобільний гігант обігнав Tesla як найбільшого у світі продавця електромобілів, згідно з даними за 2025 рік, пише 24 Канал з посиланням на CNN.
BYD оголосила про продаж 2,26 мільйона електромобілів, що майже на 28% більше, ніж у 2024 році. Тим часом Tesla повідомила про другий рік поспіль зниження продажів: поставки впали на 8,6% до лише 1,6 мільйона, що стало найбільшим річним падінням в історії компанії.
BYD змогла обігнати Tesla, навіть попри те, що її електромобілі недоступні для придбання в Америці, тоді як Китай є другим за величиною ринком Tesla. Компанія досягла результатів, борючись із жорсткою конкуренцією та невпинними ціновими війнами на внутрішньому ринку.
Новини автомобільних компаній
Японська компанія Mazda повернулася на російський ринок, представивши дві моделі кросоверів CX-5 і CX-50, які постачаються з Китаю. У 2022 році Mazda продала свою частку у заводі у Владивостоці, але через структури, пов'язані з материнською компанією, автомобілі знову стали доступні в Росії.
Hyundai Motor втратила можливість викупити свій завод у Росії, продавши його за 97 доларів, оскільки строк дії опціону закінчився.
Трамп підвищив тарифи на імпорт з Південної Кореї до 25%, що обвалило акції Hyundai та Kia і може коштувати їм 3,5 млрд доларів щорічно. Японські виробники, такі як Toyota, отримують конкурентну перевагу, оскільки їхні тарифи залишаються на рівні 15%.
Honda змінює логотип вперше за 50 років, відмовляючись від квадратної рамки навколо літери "H". Новий мінімалістичний логотип дебютує на електромобілях та буде використовуватись у всьому бізнесі Honda.