Чому Hyundai Motor не зможе викупити завод в Росії?

Південнокорейський автовиробник Hyundai Motor не скористався опціоном викупу свого колишнього виробничого заводу в Росії на тлі війни в Україні, повідомляє Reuters.

Разом зі своєю афілійованою особою Kia, Hyundai колись був найбільшим іноземним виробником автомобілів у Росії. Однак за останні чотири роки китайські бренди "переманили" ринок, бо автовиробники інших країн пішли з Росії через повномасштабне вторгення в Україну.

У 2024 році Hyundai продала свій завод російській AGR Automotive Group за 140 000 вон (97 доларів) та погодилася на опціон на його викуп у встановлені терміни. Термін дії опціону на зворотний викуп закінчився в січні.

Hyundai Motor продовжує надавати гарантійний ремонт та послуги з обслуговування клієнтів для раніше проданих автомобілів і залишається налаштованим на підтримку цих послуг у майбутньому,

– йдеться у заяві Hyundai.

Які ще автовиробники пішли з ринку Росії?

Репутація багатьох світових автовиробників була під загрозою, а західні санкції унеможливили їхню, тому більшість із них пішли з російського ринку.

Японська компанія Mazda Motor першою втратила право на викуп у жовтні, коли вирішила не виконувати опціон на викуп 50% свого російського заводу у колишнього партнера Sollers.

Renault, Ford, Nissan та Mercedes-Benz також мають опції викупу, термін дії яких закінчується між 2027 та 2029 роками. Toyota та Volkswagen продали свої активи без будь-яких прав викупу.

