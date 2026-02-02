Чому Hyundai Motor не зможе викупити завод в Росії?
Південнокорейський автовиробник Hyundai Motor не скористався опціоном викупу свого колишнього виробничого заводу в Росії на тлі війни в Україні, повідомляє Reuters.
Разом зі своєю афілійованою особою Kia, Hyundai колись був найбільшим іноземним виробником автомобілів у Росії. Однак за останні чотири роки китайські бренди "переманили" ринок, бо автовиробники інших країн пішли з Росії через повномасштабне вторгення в Україну.
У 2024 році Hyundai продала свій завод російській AGR Automotive Group за 140 000 вон (97 доларів) та погодилася на опціон на його викуп у встановлені терміни. Термін дії опціону на зворотний викуп закінчився в січні.
Hyundai Motor продовжує надавати гарантійний ремонт та послуги з обслуговування клієнтів для раніше проданих автомобілів і залишається налаштованим на підтримку цих послуг у майбутньому,
– йдеться у заяві Hyundai.
Які ще автовиробники пішли з ринку Росії?
Репутація багатьох світових автовиробників була під загрозою, а західні санкції унеможливили їхню, тому більшість із них пішли з російського ринку.
Японська компанія Mazda Motor першою втратила право на викуп у жовтні, коли вирішила не виконувати опціон на викуп 50% свого російського заводу у колишнього партнера Sollers.
Renault, Ford, Nissan та Mercedes-Benz також мають опції викупу, термін дії яких закінчується між 2027 та 2029 роками. Toyota та Volkswagen продали свої активи без будь-яких прав викупу.
Новини автомобільних компаній
Трамп підвищив тарифи на імпорт з Південної Кореї до 25%, що обвалило акції Hyundai та Kia і може коштувати їм 3,5 млрд доларів щорічно. Японські виробники, такі як Toyota, отримують конкурентну перевагу, оскільки їхні тарифи залишаються на рівні 15%.
Honda змінює логотип вперше за 50 років, відмовляючись від квадратної рамки навколо літери "H". Новий мінімалістичний логотип дебютує на електромобілях та буде використовуватись у всьому бізнесі Honda.
Виробництво автомобілів Stellantis в Італії скоротилося більше ніж на 20%, до рівня середини 1950-х років. Stellantis почала нарощувати виробництво нового гібридного Fiat 500 та Jeep Compass, щоб збільшити виробництво у 2026 році.
Китайська марка BYD стала лідером ринку нових легковиків в Україні у 2025 році з 10 352 проданими авто, обігнавши Tesla. BYD реалізувала 2,26 мільйона електромобілів у 2025 році, що на 28% більше, ніж у 2024 році, тоді як Tesla зазнала зниження продажів на 8,6%.