Які авто не потраплять до Росії?

Нещодавно на митниці в Суйфеньхе було затримано партію з 500 нових автомобілів Nissan, Mazda і Zeekr, призначених для російських покупців, пише Mash.

Причиною затримання стало заборона на вивезення нових автомобілів під виглядом уживаних. Ці машини були придбані менше 180 днів тому, що унеможливлює їх вивезення як б/в.

За прогнозами, покупці зможуть отримати автомобілі не раніше літа, оскільки вони залишаться на стоянці щонайменше на півроку. Таке рішення пов'язане з посиленою боротьбою китайської влади з експортом нових автомобілів, які раніше вивозилися за кордон як вживані.

У Китаї автомобілі продаються дешевше завдяки держпрограмам субсидування, тому російські покупці оформляли їх на фіктивних власників – громадян Китаю – і вивозили як уживані.

Чому нові авто не завозять в Росію?

З 1 січня 2026 року новий автомобіль має залишатися у Китаї не менше 180 днів після покупки. Попри це, продавці та російські імпортери продовжують обіцяти клієнтам поставки «в обхід правил», посилаючись на домовленості із заводами та субсидії під конкретні бренди, не попереджаючи покупців про можливі затримки.

Очікується, що нові правила фактично зупинять незалежний експорт автомобілів із Китаю до Росії. За даними "Автостату", минулого року було завезено 210 тисяч автомобілів віком до трьох років, близько третина з яких завезено фізичними особами.

На початку року їхня частка становила 12%, а до жовтня досягла 50%. Мінпромторг раніше вказував, що такі схеми дозволяють заощаджувати на податках та зборах.

