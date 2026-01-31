Какие авто не попадут в Россию?
Недавно на таможне в Суйфеньхэ была задержана партия из 500 новых автомобилей Nissan, Mazda и Zeekr, предназначенных для российских покупателей, пишет Mash.
Причиной задержания стал запрет на вывоз новых автомобилей под видом подержанных. Эти машины были приобретены менее 180 дней назад, что делает невозможным их вывоз как б/у.
По прогнозам, покупатели смогут получить автомобили не раньше лета, поскольку они останутся на стоянке минимум на полгода. Такое решение связано с усиленной борьбой китайских властей с экспортом новых автомобилей, которые ранее вывозились за границу как подержанные.
В Китае автомобили продаются дешевле благодаря госпрограммам субсидирования, поэтому российские покупатели оформляли их на фиктивных владельцев – граждан Китая – и вывозили как подержанные.
Почему новые авто не завозят в Россию?
С 1 января 2026 года новый автомобиль должен оставаться в Китае не менее 180 дней после покупки. Несмотря на это, продавцы и российские импортеры продолжают обещать клиентам поставки "в обход правил", ссылаясь на договоренности с заводами и субсидии под конкретные бренды, не предупреждая покупателей о возможных задержках.
Ожидается, что новые правила фактически остановят независимый экспорт автомобилей из Китая в Россию. По данным "Автостата", в прошлом году было завезено 210 тысяч автомобилей возрастом до трех лет, около трети из которых завезено физическими лицами.
В начале года их доля составляла 12%, а к октябрю достигла 50%. Минпромторг ранее указывал, что такие схемы позволяют экономить на налогах и сборах.
В России массово закрываются салоны китайских авто
В России за год закрылось 643 шоурума китайских авто, что на 40% больше, чем в 2024 году.
В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" сокращение числа китайских автосалонов в России связали с "слишком быстрым" ростом прошлых лет, когда китайские бренды после ухода мировых марок начали активно заходить на российский рынок.
Причины закрытия также включают экономию россиян, более жесткие условия для бизнеса и сниженную покупательскую активность.