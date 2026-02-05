Як і чому Mazda повернулася в Росію?

Mazda продала свою частку у заводі у Владивостоці "через ситуацію в Україні, що виникла у лютому 2022 року", повідомляє KSE.

Втім, нещодавно російський підрозділ Mazda Motor Corp, який на 100% належить японській компанії, відкрито представив на російському ринку дві моделі кросоверів – CX-5 і CX-50. За повідомленнями, автомобілі постачаються з заводу в Китаї і продаються з гарантією.

Російські ЗМІ повідомляють, що від початку 2026 року в Росії було зареєстровано понад 2 000 нових автомобілів Mazda. Це перший випадок, коли японський бренд увійшов до десятки найпопулярніших автовиробників на російському ринку.

Через структури, пов’язані з материнською компанією, в Росії також продаються автомобілі Toyota Motor Corporation.

Mazda повідомляла про втрату заводу

У листопаді 2025 року стало відомо, що Mazda Motor втратила право викупити свою 50% частку в спільному підприємстві з виробництва автомобілів у Росії. Частку компанії отримав її колишній російський партнер, повідомляє Reuters.

Частку Mazda у спільному підприємстві, яке раніше збирало легкові авто у Владивостоці, було продано компанії Sollers за одне євро у жовтні 2022 року з правом викупу за ту саму суму протягом трьох років.

Група Sollers не отримувала жодних пропозицій чи запитів від Mazda щодо реалізації опціону, і за нинішніх умов ми не бачимо в цьому потреби,

– йдеться у відповіді Sollers.

Компанія повідомила, що завод у Владивостоці, який мав потужність виробляти до 50 000 автомобілів на рік, був перезапущений у 2023 році та тепер виробляє автобуси під брендом Sollers.

