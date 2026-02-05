Почему Tesla "сдает позиции" среди лидеров?

Продажи аккумуляторных электромобилей марки Volkswagen в Европе выросли на 56% в прошлом году по сравнению с 2024 годом, благодаря высоким продажам нового ID.7, пишет Reuters.

С другой стороны, регистрация автомобилей Tesla за тот же период снизилась на 27%. Volkswagen продал в Европе 274 278 электромобилей BEV, тогда как Tesla продала 236 357.

Небольшая, устаревшая линейка автомобилей Tesla сталкивается с жесткой конкуренцией в Европе как со стороны традиционных европейских автопроизводителей, так и со стороны растущего количества китайских конкурентов. Компания также столкнулась с негативной реакцией потребителей в Европе из-за поддержки генеральным директором Илоном Маском ультраправых партий на континенте,

– пишут в издании.

В общем электромобили сделали "значительный шаг вперед" в Европе в 2025 году, а регистрация электрокаров выросла на 29% по сравнению с предыдущим годом.

Как Tesla отдала титул "короля электрокаров" китайской BYD?

Китайский автомобильный гигант обогнал Tesla как крупнейшего в мире продавца электромобилей, согласно данным за 2025 год, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

BYD объявила о продаже 2,26 миллиона электромобилей, что почти на 28% больше, чем в 2024 году. Между тем Tesla сообщила о втором годе подряд снижения продаж: поставки упали на 8,6% до лишь 1,6 миллиона, что стало самым большим годовым падением в истории компании.

BYD смогла обогнать Tesla, даже несмотря на то, что ее электромобили недоступны для приобретения в Америке, тогда как Китай является вторым по величине рынком Tesla. Компания достигла результатов, борясь с жесткой конкуренцией и неустанными ценовыми войнами на внутреннем рынке.

