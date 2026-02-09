Чи можна продавати авто одному з подружжя без згоди іншого?
В Україні досить поширені ситуації, коли чоловік або дружина продає автомобіль, придбаний під час шлюбу, без згоди іншого з подружжя чи вже колишнього партнера, повідомляє Міністерство юстиції України. Більшість договорів купівлі-продажу транспортних засобів укладають у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України без нотаріального посвідчення, а письмову згоду другого з подружжя під час переоформлення авто там не вимагають.
Водночас відсутність такої вимоги не означає, що продаж є повністю безпечним із правового погляду. Якщо один із подружжя відчужив автомобіль без домовленості та згоди іншого, така угода може бути оскаржена в суді.
Згідно із Сімейним кодексом України, усе майно, набуте за час шлюбу, належить подружжю на праві спільної сумісної власності незалежно від того, чи мав хтось із них власний дохід. Дружина і чоловік мають рівні права на володіння, користування та розпорядження таким майном і повинні діяти за взаємною згодою.
Як укласти договір і що робити без нього?
Для укладення договорів щодо цінного майна, а також тих, що потребують нотаріального посвідчення або державної реєстрації, згода другого з подружжя має бути письмовою та нотаріально засвідченою. Аналогічні вимоги містить і Цивільний кодекс України, який передбачає, що розпоряджання спільним майном можливе лише за згодою всіх співвласників.
У разі відсутності такої згоди правочин може бути визнаний судом недійсним. Таку позицію неодноразово підтверджував Верховний Суд, зазначаючи, що продаж спільного майна без згоди іншого з подружжя є порушенням закону і дає підстави для оскарження договору.
Крім того, другий із подружжя має право вимагати в суді стягнення половини вартості проданого автомобіля, адже частки у спільному майні є рівними, якщо інше не визначено домовленістю або шлюбним договором.
Варто також пам’ятати, що розірвання шлюбу не припиняє режиму спільної сумісної власності. До моменту поділу майна автомобіль і надалі вважається спільним, а розпоряджатися ним можна лише за взаємною згодою.
Зверніть увагу! Водночас закон передбачає винятки: не є спільною власністю майно, отримане у дар, у спадщину або придбане за особисті кошти одного з подружжя. У таких випадках згода другого з подружжя для продажу не потрібна.
