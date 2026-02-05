Як реєструвати народження дитини?

Згідно із законодавством, народження дитини має бути зареєстроване в органах державної реєстрації актів цивільного стану не пізніше одного місяця з дня її народження, повідомляє Міністерство юстиції України. Під час такої реєстрації одночасно визначається походження дитини, їй присвоюються прізвище, ім'я та по батькові, а батькам видається свідоцтво про народження.

Втім, не в усіх випадках батьківство встановлюється одразу. Іноді відомості про батька вносять зі слів матері відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України. Згодом батько може офіційно визнати батьківство, або ж це питання вирішується в судовому порядку – шляхом визнання чи встановлення факту батьківства. У поодиноких випадках суди також розглядають справи про визнання або встановлення материнства.

Після цього необхідно внести зміни до актового запису про народження. На підставі спільної заяви батьків або рішення суду орган ДРАЦС вносить відповідні зміни та видає нове свідоцтво про народження. Якщо батьківство визнається добровільно, заяву подають мати й батько разом. У разі судового рішення – звертається особа, яка його отримала.

Як подати заяву на внесення змін?

Подати заяву можна до відділу ДРАЦС за місцем зберігання актового запису або за місцем ухвалення судового рішення. В умовах воєнного стану звернутися дозволено до будь-якого відділу ДРАЦС на підконтрольній Україні території, а також через центр надання адміністративних послуг. За кордоном такі питання оформлюють дипломатичні представництва та консульські установи України.

Для внесення змін необхідно подати заяву встановленої форми, документ, що посвідчує особу заявника, свідоцтво про народження дитини, а за потреби – рішення суду та інші документи. Документи іноземною мовою подаються разом із засвідченим перекладом українською. Якщо підставою є судове рішення, зміни вносяться на основі його електронної копії, отриманої через державні реєстри.

Розгляд заяви триває до трьох місяців із можливістю продовження ще на три місяці за наявності поважних причин. За кордоном цей строк може сягати шести місяців. У разі відмови у внесенні змін ДРАЦС зобов'язаний надати письмове обґрунтування та роз'яснити порядок оскарження рішення в суді.

Водночас у ДРАЦС звертають увагу: якщо в актовому записі про народження вже зазначений інший батько (крім випадків, передбачених статтею 135 Сімейного кодексу), зміни щодо визнання батьківства можливі лише після розв'язання цього питання в судовому порядку.

