Как регистрировать рождение ребенка?

Согласно законодательству, рождение ребенка должно быть зарегистрировано в органах государственной регистрации актов гражданского состояния не позднее одного месяца со дня его рождения, сообщает Министерство юстиции Украины. Во время такой регистрации одновременно определяется происхождение ребенка, ему присваиваются фамилия, имя и отчество, а родителям выдается свидетельство о рождении.

Впрочем, не во всех случаях отцовство устанавливается сразу. Иногда сведения об отце вносят со слов матери в соответствии со статьей 135 Семейного кодекса Украины. Впоследствии отец может официально признать отцовство, или же этот вопрос решается в судебном порядке – путем признания или установления факта отцовства. В редких случаях суды также рассматривают дела о признании или установлении материнства.

После этого необходимо внести изменения в актовую запись о рождении. На основании совместного заявления родителей или решения суда орган ГРАГС вносит соответствующие изменения и выдает новое свидетельство о рождении. Если отцовство признается добровольно, заявление подают мать и отец вместе. В случае судебного решения – обращается лицо, которое его получило.

Как подать заявление на внесение изменений?

Подать заявление можно в отдел ГРАГС по месту хранения актовой записи или по месту принятия судебного решения. В условиях военного положения обратиться разрешено в любой отдел ГРАГС на подконтрольной Украине территории, а также через центр предоставления административных услуг. За рубежом такие вопросы оформляют дипломатические представительства и консульские учреждения Украины.

Для внесения изменений необходимо подать заявление установленной формы, документ, удостоверяющий личность заявителя, свидетельство о рождении ребенка, а при необходимости – решение суда и другие документы. Документы на иностранном языке подаются вместе с заверенным переводом на украинский. Если основанием является судебное решение, изменения вносятся на основе его электронной копии, полученной через государственные реестры.

Рассмотрение заявления длится до трех месяцев с возможностью продления еще на три месяца при наличии уважительных причин. За рубежом этот срок может достигать шести месяцев. В случае отказа во внесении изменений ГРАГС обязан предоставить письменное обоснование и разъяснить порядок обжалования решения в суде.

В то же время в ГРАГС обращают внимание: если в актовой записи о рождении уже указан другой отец (кроме случаев, предусмотренных статьей 135 Семейного кодекса), изменения о признании отцовства возможны только после решения этого вопроса в судебном порядке.

