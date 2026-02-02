Чи може роботодавець утримувати аліменти із заробітної плати працівника?

У більшості випадків утримання аліментів із заробітної плати відбувається не за ініціативою роботодавця, а на підставі офіційних документів, як от рішення суду, виконавчого листа або нотаріально посвідченого договору між батьками. Такий порядок передбачений нормами Сімейного кодексу України.

Цікаво Розлучення та майно дитини: як воно ділиться між батьками

Відповідно, після надходження таких документів роботодавець зобов’язаний здійснювати відрахування незалежно від додаткової згоди працівника. Фактично це означає, що окремого повідомлення чи погодження платника для кожного утримання не потрібно.

Якщо рішення вже ухвалене та передане на виконання, аліменти можуть утримуватися із зарплати автоматично під час її нарахування.

Чи можуть списувати аліменти без відома батька?

Водночас повністю "без відома" такі списання зазвичай не відбуваються. Як правило, платник знає про аліментні зобов’язання ще на етапі судового розгляду або укладення договору.

Довідково! На практиці людина може дізнатися про фактичні відрахування вже після того, як документи надійшли роботодавцю або виконавчій службі.

Розмір утримань залежить від способу визначення аліментів. Вони можуть встановлюватися або у фіксованій сумі, або як частка від доходу.

Якщо заробіток нестабільний, частіше застосовують фіксований розмір.

Якщо ж дохід офіційний й регулярний, то частку від зарплати.

Скільки відраховують із заробітної плати аліментів на дитину?

Орієнтовні частки виплат залежно від кількості дітей визначені статтею 183 Сімейного кодексу України:

25% доходу – на одну дитину;

орієнтовно 33% – на двох дітей;

50% – на трьох та більше дітей.

Водночас остаточний розмір визначається індивідуально з урахуванням матеріального стану платника, його здоров’я, наявності інших утриманців та майнового стану.

Зауважте! Аліменти можуть стягуватися не лише після розлучення. А обов’язок утримувати дитину виникає незалежно від того, чи перебувають батьки у шлюбі.

Що ще треба знати про аліменти в Україні?