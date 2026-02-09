Можно ли продавать авто одному из супругов без согласия другого?

В Украине достаточно распространены ситуации, когда муж или жена продает автомобиль, приобретенный во время брака, без согласия другого супруга или уже бывшего партнера, сообщает Министерство юстиции Украины. Большинство договоров купли-продажи транспортных средств заключают в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины без нотариального удостоверения, а письменное согласие второго супруга при переоформлении авто там не требуют.

В то же время отсутствие такого требования не означает, что продажа является полностью безопасной с правовой точки зрения. Если один из супругов отчудил автомобиль без договоренности и согласия другого, такая сделка может быть обжалована в суде.

Согласно Семейному кодексу Украины, все имущество, приобретенное за время брака, принадлежит супругам на праве общей совместной собственности независимо от того, имел ли кто-то из них собственный доход. Жена и муж имеют равные права на владение, пользование и распоряжение таким имуществом и должны действовать по взаимному согласию.

Как заключить договор и что делать без него?

Для заключения договоров относительно ценного имущества, а также тех, требующих нотариального удостоверения или государственной регистрации, согласие другого супруга должно быть письменным и нотариально удостоверенным. Аналогичные требования содержит и Гражданский кодекс Украины, который предусматривает, что распоряжение общим имуществом возможно только с согласия всех совладельцев.

В случае отсутствия такого согласия сделка может быть признана судом недействительной. Такую позицию неоднократно подтверждал Верховный Суд, отмечая, что продажа общего имущества без согласия другого супруга является нарушением закона и дает основания для обжалования договора.

Кроме того, второй из супругов имеет право требовать в суде взыскания половины стоимости проданного автомобиля, ведь доли в общем имуществе равны, если иное не определено договоренностью или брачным договором.

Стоит также помнить, что расторжение брака не прекращает режима общей совместной собственности. До момента раздела имущества автомобиль и в дальнейшем считается общим, а распоряжаться им можно только по взаимному согласию.

Обратите внимание! В то же время закон предусматривает исключения: не является общей собственностью имущество, полученное в дар, в наследство или приобретенное за личные средства одного из супругов. В таких случаях согласие второго супруга для продажи не требуется.

