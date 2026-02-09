Сколько авто завезли и почему электрокары стали популярны?
444 860 транспортных средств импортировали в Украину в прошлом году. Это на 17% больше, чем в 2024-м, пишет Опендатабот.
Украина остается рынком подержанных авто: более 70% импорта в прошлом году – это именно авто с пробегом. Средний возраст ввозимого транспорта за год не изменился: 9 лет.
На этом фоне попадались и настоящие автомобильные раритеты: от мопеда Honda Monkey 1967 года до классического Chevrolet Corvette 1971 года,
– сообщает Опендатабот.
Накануне возвращения налогов на ввоз электроавто, такие машины пользовались большим спросом, они обошли по популярности даже дизельные: 109 309 электрокаров против 94 014 дизельных.
Какие марки авто самые популярные?
Наиболее востребованной маркой авто стал Volkswagen, в то же время Tesla Model Y стала самой популярной импортируемой машиной года.
Volkswagen лидирует в 20 областях. Исключениями стала Одесская область, где лидерство неожиданно взял BMW, в Черниговской и Донецкой – Renault, а в Херсонской области лидером стал мото-бренд Spark.
Если же смотреть исключительно на электромобили, то Tesla стала брендом №1 в 22 регионах страны, уступив лишь в Закарпатской области Volkswagen и в Сумской – китайскому BYD.
Где больше всего регистрировали авто / инфографика Опендатабот
Действуют ли льготы на электрокары в Украине?
В Украине действуют льготы на электромобили, однако с 1 января 2026 года один из налогов вернулся, пишет "Главред".
Так называемая налоговая льгота на импорт электромобилей всегда имела определенный срок действия. То есть с 2018 года в законе каждый раз был прописан конечный срок ее применения. Почти каждый год ее или продлевали на год, или сразу на несколько лет. На этот раз льготу просто не продлили,
– рассказал глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.
Поэтому с 1 января льготное налогообложение изменилось. Однако стоит помнить, что речь не идет о полной отмене льгот, а лишь об автоматическом доначислении налога на добавленную стоимость.
Интересно! В 2025 году единственным налогом на электрокары оставался акциз – 1 евро за каждый киловатт-час емкости батареи, который обычно не превышает 100 евро.
Что известно о рынке авто в Украине и Европе?
Volkswagen обогнал Tesla в продажах электромобилей в Европе в 2025 году, продав 274 278 электромобилей BEV, тогда как Tesla продала 236 357.
В январе спрос на новые авто в Украине значительно снизился. Зарегистрировано 4 789 новых легковушек, причем импорт новых авто упал на 57,8% по сравнению с декабрем. В рейтинге марок зафиксирована интересная смена сил: Toyota опередила китайские авто BYD по популярности.
Спрос на новые коммерческие авто в Украине также упал на 3%, в частности было продано 946 авто. Самыми популярными марками грузовиков стали RENAULT, CITROEN, PEUGEOT, JAC и FIAT.