Что происходит с Mercedes-Benz Group?

И это после года, когда состоялась жесткая конкуренция со стороны китайских производителей и расходы из-за глобальных пошлин, о чем пишет CNBC.

Автопроизводитель зафиксировал операционную прибыль за 2025 год в размере 5,8 миллиарда евро (6,9 миллиардов долларов США). Это означает падение на 57% – по сравнению с предыдущим годом. Результат оказался значительно ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали 6,6 миллиарда евро.

В Mercedes-Benz Group отметили, что на финансовые показатели повлияли :

валютные колебания;

конкуренция в Китае;

а также около 1 миллиарда евро (1,2 миллиарда долларов) расходов, которые связаны с пошлинами.

В условиях динамичной рыночной среды наши финансовые результаты остались в пределах прогноза благодаря четкому фокусу на эффективности, скорости и гибкости,

– заявил председатель правления Mercedes-Benz Group Ола Келлениус.

Результаты обнародованы на фоне многочисленных вызовов для европейских автогигантов – от роста производственных затрат и перебоев в цепях поставок до регуляторного давления и сложного перехода к электромобилям. В частности акции компании, торгующиеся в Мюнхене, снизились примерно на 1% во время послеобеденных торгов, частично отыграв предыдущие потери.

Обратите внимание! Всего с начала года акции упали примерно на 7%.

Mercedes-Benz Group заявила о планах дальнейшего сокращения расходов в 2026 году и активной волне запусков новых моделей. Компания ориентируется на скорректированную рентабельность продаж подразделения Mercedes-Benz Cars на уровне 3 – 5%, по сравнению с 5% ростом, зафиксированным в 2025 году.

Компания также ожидает, что выручка останется на уровне предыдущего года после того, как в 2025 году она составляла 132,2 миллиарда евро. А групповая прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT), по прогнозам, будет "значительно выше", чем годом ранее.

Свободный денежный поток промышленного бизнеса группы ожидается немного ниже показателя 2025 года, который составлял 5,4 миллиарда евро.

Напомним, что компания Honda Motor Co. тоже заявила о потере прибыли. Об этом пишет Reuters.

Ее операционная прибыль за третий квартал упала на 61,4%. Она составила 153,4 миллиарда иен (987,07 миллионов долларов), что ниже среднего прогноза в 174,5 миллиарда иен.

Важно! Компания понесла убытки в размере около миллиарда долларов в частности от импортных пошлин Соединенных Штатов.

