Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, отметив, если значительные морозы по -15 или -20 снова вернутся, то ситуация станет сложнее. Но в целом многое будет зависеть от противовоздушной обороны.

Когда могут перестать выключать свет?

По словам Харченко, если ПВО будет иметь достаточно средств поражения, а энергосистема будет на привычном для зимы уровне, то все можно будет держать под контролем.

При таком сценарии в Киев вернутся прогнозируемые графики отключений света. Хотя его может быть немного. Даже по 6 часов в сутки.

Уже ближе к началу марта ситуация станет лучше. Тогда же можно осторожно предполагать, что отключения даже в какой-то момент прекратятся.

Думаю, к началу марта вернется значительно более комфортная ситуация. Она точно будет довольно комфортной в апреле, мае, июне, когда потребление на минимуме. Заодно у нас будет время экстренными темпами восстанавливать энергосистему и запас прочности,

– сказал Харченко.

