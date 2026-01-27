Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, отметив, если значительные морозы по -15 или -20 снова вернутся, то ситуация станет сложнее. Но в целом многое будет зависеть от противовоздушной обороны.
Когда могут перестать выключать свет?
По словам Харченко, если ПВО будет иметь достаточно средств поражения, а энергосистема будет на привычном для зимы уровне, то все можно будет держать под контролем.
При таком сценарии в Киев вернутся прогнозируемые графики отключений света. Хотя его может быть немного. Даже по 6 часов в сутки.
Уже ближе к началу марта ситуация станет лучше. Тогда же можно осторожно предполагать, что отключения даже в какой-то момент прекратятся.
Думаю, к началу марта вернется значительно более комфортная ситуация. Она точно будет довольно комфортной в апреле, мае, июне, когда потребление на минимуме. Заодно у нас будет время экстренными темпами восстанавливать энергосистему и запас прочности,
– сказал Харченко.
Проблемы со светом в Украине
- Россия продолжает обстреливать энергетические объекты в различных областях Украины. Так, ночью 27 января враг попал в объект ДТЭК. Энергетики уже начали восстановительные работы.
- Вследствие российской атаки вечером 26 января около 40% потребителей Харькова находились без света. Там зафиксировали три прямых попадания по одному из объектов.
- Эксперт по энергетике предположил, возможен ли в Украине тотальный блэкаут. На многое влияет холодная погода.