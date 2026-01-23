Министр энергетики Денис Шмыгаль 23 января рассказал, чего ожидать киевлянам.
Какая ситуация в Киеве?
Шмыгаль заявил, что благодаря действиям Укрэнерго и операторов системы распределения, есть тенденция к частичной стабилизации ситуации.
Рассчитываем в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных до почасовых отключений. Наша задача – выйти на прогнозируемые графики объемом до 3 – 4 очередей,
– рассказал он.
Министр также сообщил, что формируются дополнительные резервные бригады для усиления работы.
"Провели полную верификацию когенерационных установок по Киеву и области. Четко определили их общее количество и техническую работоспособность, – сказал он.
Сейчас из введенных в эксплуатацию мощностей только треть фактически поставляет энергию в сеть.
Шмыгаль отметил, что этот вопрос обсуждается с местными властями, ведь установки должны работать все.
Обратите внимание! Мэр Кличко призвал киевлян сделать запас продуктов, воды и лекарств или, по возможности, даже покинуть город из-за сложной ситуации в энергетике.
На данный момент самая сложная ситуация с энергоснабжением в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
Эксперт Геннадий Рябцев 24 Каналу отметил, что мощностей, которые сейчас имеет Украина, после каждого обстрела становится меньше. Поэтому, по его мнению, Правительство должно стимулировать субъекты хозяйствования к введению в эксплуатацию новых энергетических учреждений.
Важно, что Украина впервые изготовила часть ветротурбины на своей территории. Это позволяет нашей стране завершить внутренний цикл производства ветряков, способствуя энергетической независимости.