Что известно о создании ветротурбин?

Создание такого цикла производства – историческое событие для машиностроительной отрасли Украины, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита.

Смотрите также Есть положительные тенденции, – эксперт объяснил, когда света в Украине может стать больше

Изделие компании ООО "Френдли Виндтехнолоджи" длиной 75 метров и весом 25 тонн сошло с конвейера и готово к монтажу. При производстве задействовано новейшее оборудование, основная матрица для производства лопастей фирмы Gurit, современные материалы и десятки специалистов высокой квалификации, опыта. Таким образом в стране создан полный цикл производства ветряков.

Это событие зафиксировало, что Украина завершила создание полноценного внутреннего цикла производства ветряков и может самостоятельно закрывать внутренние потребности государства в этом сегменте оборудования. Это шаг к энергетической независимости в будущем,

– рассказал Никита.

Благодаря этому шагу Украина стала в один ряд с такими производителями ветрогенерирующего оборудования как США, Китай, Германия, Дания, Испания, Индия, Бразилия и Южная Корея.

Изготовленная лопасть для ветряка / фото Виктора Никиты

Изготовленная лопасть для ветряка / фото Виктора Микиты

Какая ситуация в энергетике Украины сейчас?