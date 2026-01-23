Что известно о создании ветротурбин?
Создание такого цикла производства – историческое событие для машиностроительной отрасли Украины, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита.
Изделие компании ООО "Френдли Виндтехнолоджи" длиной 75 метров и весом 25 тонн сошло с конвейера и готово к монтажу. При производстве задействовано новейшее оборудование, основная матрица для производства лопастей фирмы Gurit, современные материалы и десятки специалистов высокой квалификации, опыта. Таким образом в стране создан полный цикл производства ветряков.
Это событие зафиксировало, что Украина завершила создание полноценного внутреннего цикла производства ветряков и может самостоятельно закрывать внутренние потребности государства в этом сегменте оборудования. Это шаг к энергетической независимости в будущем,
– рассказал Никита.
Благодаря этому шагу Украина стала в один ряд с такими производителями ветрогенерирующего оборудования как США, Китай, Германия, Дания, Испания, Индия, Бразилия и Южная Корея.
Изготовленная лопасть для ветряка / фото Виктора Никиты
Какая ситуация в энергетике Украины сейчас?
Министр энергетики заявил, что 22 января стал самым тяжелым днем для энергетики страны после блэкаута 2022 года из-за постоянных вражеских обстрелов. Ситуация в энергосистеме сверхсложная, в частности в Киеве, Киевской области и на Днепровщине.
Россия планирует атаки на подстанции украинских АЭС, что может привести к остановке реакторов и увеличению дефицита электроэнергии до 50-60%, а также потенциально вызвать блэкаут в Украине.
Сейчас из-за российских обстрелов разрушено 8,5 гигаватт генерирующих мощностей – теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции. Из-за дефицита генерации Украина импортирует 1,9 гигаватт электроэнергии из Европы и интегрируется в энергорынок ЕС.
Инфраструктура Киевстара в нескольких областях находится в полном блэкауте из-за проблем в энергосистеме, в частности, не работает 1 тысяча из 16,5 тысяч площадок.