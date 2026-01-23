Що відомо про створення вітротурбін?

Створення такого циклу виробництва – історична подія для машинобудівної галузі України, повідомив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита.

Виріб компанії ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі" довжиною 75 метрів та вагою 25 тонн зійшов з конвеєра та готовий до монтажу. Під час виробництва залучено новітнє обладнання, основна матриця для виробництва лопатей фірми Gurit, сучасні матеріали й десятки фахівців високої кваліфікації, досвіду. Таким чином в країні створено повний цикл виробництва вітряків.

Ця подія зафіксувала, що Україна завершила створення повноцінного внутрішнього циклу виробництва вітряків і може самостійно закривати внутрішні потреби держави в цьому сегменті обладнання. Це крок до енергетичної незалежності в майбутньому,

– розповів Микита.

Завдяки цьому кроку Україна стала в один ряд з такими виробниками вітрогенеруючого обладнання як США, Китай, Німеччина, Данія, Іспанія, Індія, Бразилія та Південна Корея.

Виготовлена лопать для вітряка / фото Віктора Микити

Яка ситуація в енергетиці України зараз?