Що відомо про створення вітротурбін?
Створення такого циклу виробництва – історична подія для машинобудівної галузі України, повідомив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита.
Виріб компанії ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі" довжиною 75 метрів та вагою 25 тонн зійшов з конвеєра та готовий до монтажу. Під час виробництва залучено новітнє обладнання, основна матриця для виробництва лопатей фірми Gurit, сучасні матеріали й десятки фахівців високої кваліфікації, досвіду. Таким чином в країні створено повний цикл виробництва вітряків.
Ця подія зафіксувала, що Україна завершила створення повноцінного внутрішнього циклу виробництва вітряків і може самостійно закривати внутрішні потреби держави в цьому сегменті обладнання. Це крок до енергетичної незалежності в майбутньому,
– розповів Микита.
Завдяки цьому кроку Україна стала в один ряд з такими виробниками вітрогенеруючого обладнання як США, Китай, Німеччина, Данія, Іспанія, Індія, Бразилія та Південна Корея.
Виготовлена лопать для вітряка / фото Віктора Микити
Яка ситуація в енергетиці України зараз?
Міністр енергетики заявив, що 22 січня став найважчим днем для енергетики країни після блекауту 2022 року через постійні ворожі обстріли. Ситуація в енергосистемі надскладна, зокрема в Києві, Київській області та на Дніпровщині.
Росія планує атаки на підстанції українських АЕС, що може призвести до зупинки реакторів і збільшення дефіциту електроенергії до 50-60%, а також потенційно спричинити блекаут в Україні.
Зараз через російські обстріли зруйновано 8,5 гігавата генерувальних потужностей – теплоелектроцентралі й гідроелектростанції. Через дефіцит генерації Україна імпортує 1,9 гігавата електроенергії з Європи та інтегрується до енергоринку ЄС.
Інфраструктура Київстару в кількох областях перебуває в повному блекауті через проблеми в енергосистемі, зокрема, не працює 1 тисяча з 16,5 тисяч майданчиків.