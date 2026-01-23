Однако, по возможности, киевлян призывают выехать из города. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что сказал Кличко о ситуации в Киеве?

По словам Кличко, в пунктах несокрушимости обустроят места для ночлега, обеспечат их устройствами обогрева (мобильными котельными), питанием и средствами гигиены.

Столица, в связи с очень сложной ситуацией в энергетике и пониманием, что враг, с большой вероятностью, продолжит атаковать критическую инфраструктуру города и страны, готовится к реагированию на различные сценарии развития событий.

К жителям я обращаюсь и говорю честно: ситуация крайне сложная, и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их,

– написал Кличко.

Он также призвал работодателей организовать гибкие графики работы и, по возможности, перевести работников на дистанционную работу.

По словам мэра Киева, в каждом районе города первое звено реагирования, которое оперативно собирает информацию, организует работу на месте в координации с городским штабом, – это районная госадминистрация.

Именно поэтому районы на местах сейчас должны сосредоточиться на сложных, но жизненно важных для людей вопросах, которые власть решает совместно. Сейчас планы и алгоритмы действий в различных возможных ситуациях обсуждают на штабе с главами районов.

23 января все городские службы, департаменты КГГА работают 24/7, чтобы обеспечить жизнедеятельность города в условиях чрезвычайной ситуации. Круглосуточно продолжают работать коммунальщики, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами. Работают больницы и социальные учреждения.

Кличко призвал всех работать слаженно и выразил уверенность в том, что украинцы выстоят.

