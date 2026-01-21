Хотя критическую инфраструктуру и запитали, и энергосистема города все равно находится в глубоком аварийном режиме. Об этом сообщает ДТЭК.

Почему в Киеве продолжаются аварийные отключения?

В ДТЭК объяснили, что электричества для графиков не хватает. Свет включают и выключают в ручном режиме, в зависимости от состояния системы в моменте, поэтому отключения могут быть длительными и неравномерными. Электроэнергии в разы меньше, чем нужно городу зимой. Именно поэтому действуют аварийные отключения.

Нигде в мире не было такого. Ноль дней без разрушений энергетики уже который месяц подряд. Энергетики заняты исторической работой, чтобы вернуть нас к графикам,

– отметили в ДТЭК.

В то же время, по данным Общественного, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже в ближайшие дни Киев перейдет "от экстренных к жестким, но прогнозируемых графиков" отключения света.

По его словам, над восстановлением света и тепла в течение дня работало 160 бригад. В ночное время на местах будут привлечены 52 бригады.

Какие еще заявления сделали в ДТЭК?