Хотя критическую инфраструктуру и запитали, и энергосистема города все равно находится в глубоком аварийном режиме. Об этом сообщает ДТЭК.
Почему в Киеве продолжаются аварийные отключения?
В ДТЭК объяснили, что электричества для графиков не хватает. Свет включают и выключают в ручном режиме, в зависимости от состояния системы в моменте, поэтому отключения могут быть длительными и неравномерными. Электроэнергии в разы меньше, чем нужно городу зимой. Именно поэтому действуют аварийные отключения.
Нигде в мире не было такого. Ноль дней без разрушений энергетики уже который месяц подряд. Энергетики заняты исторической работой, чтобы вернуть нас к графикам,
– отметили в ДТЭК.
В то же время, по данным Общественного, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже в ближайшие дни Киев перейдет "от экстренных к жестким, но прогнозируемых графиков" отключения света.
По его словам, над восстановлением света и тепла в течение дня работало 160 бригад. В ночное время на местах будут привлечены 52 бригады.
Какие еще заявления сделали в ДТЭК?
По данным ДТЭК, с октября 2025 года Россия системно атакует энергосистему Украины, ни один день не проходит без обстрелов. В январе 2026 года ежедневно фиксируются новые повреждения, ремонтные службы работают непрерывно для восстановления энергосистемы.
Там также объяснили, что неравномерность подачи света в разных районах, в частности в Киеве, зависит от степени повреждений генерации и сетей.
Ранее ситуацию со светом в ДТЭК назвали антирекордной – за неделю энергетики восстановили электроснабжение в 2,1 миллиона домов. Восстановление осложняла непогода, однако ДТЭК продолжает работать. С начала российского вторжения компания вернула свет уже более 35,5 миллиона семей.