Это самое долгое за все время полномасштабного вторжения, передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Что говорят в ДТЭК о ситуации со светом?

В ДТЭК отмечают, что причиной длительных отключений являются постоянные массированные атаки по энергосистеме и сильные морозы. Уже больше недели температура в Киеве держится ниже -10 градусов. Кроме этого, во время последнего обстрела оккупанты существенно повредили тепловую инфраструктуру из-за чего возникли проблемы.

Вследствие этих двух факторов люди активнее используют обогреватели, что увеличивает потребление и нагрузку на электросети. Однако сейчас энергетики делают все возможное, чтобы соблюдать режим около трех часов со светом и примерно 10 без.

Но ситуация по городу неравномерная, и в одних домах свет может подаваться четыре часа, и отсутствовать восемь часов, а в других – два-три часа со светом и примерно одиннадцать без. Все зависит от степени повреждений генерации и сетей,

– говорят там.

А также добавляют, что сейчас все усилия энергетиков направлены на одно – как можно быстрее вернуться к предполагаемым графикам.

Какова ситуация в Киеве и области?