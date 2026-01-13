Что восстановление о восстановлении электроэнергии?

И этот антирекорд состоялся за неделю, пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Враг продолжает наносить масштабные атаки по энергосистеме нашей страны. На этой неделе – очередной антирекорд по восстановлению: коллеги вернули свет в 2,1 миллиона домов в регионах присутствия наших компаний,

– сообщила Алина Бондаренко, генеральный директор ДТЭК.

С 5 по 11 января энергетикам удалось полностью или частично восстановить электроснабжение 881 населенного пункта, обесточенного в результате вражеских обстрелов. Электричество вернулось в дома 2,1 миллиона семей:

в Киеве; Днепропетровской; Донецкой; Одесской; Киевской областях.

Львиная доля – на Днепровской области. Именно там в течение недели россияне неоднократно били по энергетике и повредили ряд энергообъектов, которые транспортируют электроэнергию к жителям Днепра и области.следствием атаки стали масштабные отключения по всему региону.

За неделю специалистам удалось здесь восстановить электроснабжение для 1,1 миллиона семей. Еще в 648 тысячах домов Киева снова появилось электричество благодаря усилиям энергетиков.

В то же время несмотря на крайне тяжелую ситуацию в Донецкой области, специалистам региона удалось выполнить ряд ремонтов и вернуть свет в 115,7 тысячи домов. Восстанавливать электроснабжение в регионе становится все труднее и труднее, но энергетики продолжают восстанавливать свет, как только это становится возможным.

Энергосистема Одесской области продолжает подвергаться постоянным ударам. С 5 по 11 января удалось вернуть свет в дома 106,7 тысяч местных жителей.

В Киевской области на прошлой неделе энергетики восстановили электроснабжение почти 92 тысяч домов.

Обратите внимание! Восстановление значительно усложняла непогода, бушевавшая на прошлой неделе почти по всей Украине.

Как рассказала Алина Бондаренко, ДТЭК продолжает работать и возвращать свет вот уже 1 419 день. С начала полномасштабного вторжения удалось вернуть свет уже более 35,5 миллионов семей Киевщины, Днепровщины, Одесской области, Донецкой области и города Киев.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, мы возвращали свет уже десятки раз,

– отметила генеральный директор ДТЭК.

Важно! Энергетики ДТЭК берутся за работу сразу как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, что сложная ситуация со светом остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которая отдельно выделила Бориспольский и Броварской районы.

Отдельный фокус - восстановление электроснабжения для потребителей Одесской, Харьковской и Донецкой областей, там ситуация сложная после ночных обстрелов,

– отметила Свириденко.

Главная задача – это восстановить электроснабжение и отопление для всех домов.

