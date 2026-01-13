Данные на сайте ДТЭК свидетельствуют о том, что отключения будут длительные. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на энергетиков.
В каких районах света может не быть до конца суток?
Сегодня ночью Киев подвергся очередному вражескому удару, из-за чего в столице и части области ввели аварийные графики отключения электроснабжения. По данным ДТЭК, в отдельных районах и микрорайонах, в частности на Подоле, Виноградаре и Святошине, света может не быть до конца суток.
Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему,
– написали в ДТЭК.
Минэнерго сообщает, что аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью, однако восстановление электроснабжения требует времени. На продолжительность отключений также влияет существенное снижение температуры воздуха.
После предыдущего обстрела в ночь на 9 января ситуация в столице остается сложной как с электроснабжением, так и с отоплением.
Что известно о последствиях массированного обстрела?
В результате массированной атаки на Житомирщине повреждена критическая инфраструктура в Коростенском и Звягельском районах, информации о погибших и пострадавших нет. Спасатели работают над ликвидацией пожаров, а специальные службы обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов.
Ночью 13 января враг обстреливал Киевскую область, что привело к пожарам в жилой застройке и на промышленных объектах. Критические объекты области переведены на альтернативное питание, а в некоторых районах введены экстренные отключения электроэнергии.
Россия нанесла удар по терминалу "Новой Почты" под Харьковом, что вызвало разрушения и пожары. В результате атаки погибли и ранены люди, а 30 спасены.