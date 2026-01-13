Дані на сайті ДТЕК свідчать про те, що відключення будуть тривалі. Про це пише 24 Канал з посиланням на енергетиків.

У яких районах світла може не бути до кінця доби?

Сьогодні вночі Київ зазнав чергового ворожого удару, через що у столиці та частині області запровадили аварійні графіки відключення електропостачання. За даними ДТЕК, в окремих районах та мікрорайонах, зокрема на Подолі, Виноградарі та Святошині, світла може не бути до кінця доби.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему,

– написали у ДТЕК.

Міненерго повідомляє, що аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація, проте відновлення електропостачання потребує часу. На тривалість відключень також впливає суттєве зниження температури повітря.

Після попереднього обстрілу в ніч на 9 січня ситуація у столиці залишається складною як з електропостачанням, так і з опаленням.

Що відомо про наслідки масованого обстрілу?