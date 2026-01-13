Дані на сайті ДТЕК свідчать про те, що відключення будуть тривалі. Про це пише 24 Канал з посиланням на енергетиків.
У яких районах світла може не бути до кінця доби?
Сьогодні вночі Київ зазнав чергового ворожого удару, через що у столиці та частині області запровадили аварійні графіки відключення електропостачання. За даними ДТЕК, в окремих районах та мікрорайонах, зокрема на Подолі, Виноградарі та Святошині, світла може не бути до кінця доби.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему,
– написали у ДТЕК.
Міненерго повідомляє, що аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація, проте відновлення електропостачання потребує часу. На тривалість відключень також впливає суттєве зниження температури повітря.
Після попереднього обстрілу в ніч на 9 січня ситуація у столиці залишається складною як з електропостачанням, так і з опаленням.
Що відомо про наслідки масованого обстрілу?
Внаслідок масованої атаки на Житомирщині пошкоджено критичну інфраструктуру в Коростенському та Звягельському районах, інформації про загиблих та постраждалих немає. Рятувальники працюють над ліквідацією пожеж, а спеціальні служби обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.
Вночі 13 січня ворог обстрілював Київщину, що призвело до пожеж у житловій забудові та на промислових об’єктах. Критичні об’єкти області переведені на альтернативне живлення, а у деяких районах запроваджено екстрені відключення електроенергії.
Росія завдала удару по терміналу "Нової Пошти" під Харковом, що викликало руйнування та пожежі. Внаслідок атаки загинули та поранені люди, а 30 врятовано.