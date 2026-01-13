Критические объекты области переведены на альтернативное питание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и Киевскую ОГА.
Какие последствия вражеских атак на Киевщине?
Российские войска нанесли удары по Киевской области. Есть разрушения, возникли пожары в жилой застройке и на промышленных объектах.
В Броварском и Фастовском районах ликвидировали пожары в хозяйственной и временной постройках. В первом в частности есть повреждения трех частных домов и автомобиля.
В Вышгородском районе возник пожар в жилом доме. Его оперативно ликвидировали.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Критически важные объекты области переведены на альтернативное питание и продолжают работу. В Бучанском районе введены экстренные отключения электроэнергии. В Броварском и Бориспольском районах они продолжают действовать. Действуют пункты несокрушимости.
Этой ночью Россия атаковала Одессу
В результате атаки дронов по Одессе повреждены жилые дома, школу, детский сад, больницу, фитнес-центр и гаражи с автомобилем. Есть пострадавшие люди, им оказывают медицинскую помощь.
ГСЧС привлекали 14 единиц техники и 65 спасателей.